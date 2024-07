“Me senti muito seguro porque tinha Deus ao meu lado”, diz Trump ao aceitar candidatura

Donald Trump beijou o capacete do bombeiro Corey Comperatore, que morreu no atentado de sábado, contra a vida do candidato republicano

Por volta das 22h de quinta-feira, 18 de julho (0h de sexta, 19, no Brasil), após uma música do Metallica reinterpretada por Kid Rock; um discurso do presidente da UFC, Dana White, e “luta, luta, luta” como lema da última noite da Convenção Nacional Republicana, Donald Trump apareceu no palco principal do Fiserv Forum de Milwaukee para formalmente aceitar a indicação presidencial.

Foi a primeira vez que Trump aparecia para falar em público desde que no sábado, 13 de julho, sofreu uma tentativa de assassinato num evento de campanha política na cidade de Butler, na Pensilvânia.

Mas longe de seus discursos grandiosos, intensos e agressivos, desta vez vimos um Trump diferente, calmo, tranquilo e que enviou uma mensagem muito mais moderada.

O que disse Trump na Convenção Republicana?

Ainda com o curativo na orelha direita que usou nas quatro noites da Convenção Republicana, Trump descreveu como se sentiu durante a tentativa de assassinato que por pouco não acabou com sua vida.

“Não deveria estar aqui esta noite”, disse Trump para milhares de pessoas que ouviam em silêncio. “Havia sangue por todo lado, no entanto, de certa forma, eu me sentia muito seguro porque tinha Deus ao meu lado”.

O ex-presidente de 78 anos entregou uma mensagem extremamente pessoal sobre seu encontro próximo com a morte. Ele também pediu um minuto de silêncio em homenagem a Corey Comperatore, o chefe de bombeiros aposentado que perdeu a vida durante o atentado e que foi lembrado com sua jaqueta e capacete no palco. O candidato republicano se aproximou e beijou o capacete.

“Devemos curar a discórdia e a divisão em nossa sociedade. Devemos curá-la rapidamente. Como americanos, estamos unidos em um único destino e rumo compartilhado. Nós nos levantamos juntos. Ou nos desmoronamos... Busco a presidência por toda a América, não pela metade da América, porque vencer pela metade da América não é uma vitória”, disse Trump em um tom muito mais baixo e pausado do que o habitual.

Percebendo uma certa oportunidade política após sua experiência quase fatal, o republicano adotou um novo tom com a esperança de que isso o ajude a gerar ainda mais ímpeto em uma eleição que parece estar se inclinando a seu favor.

Ele até agradeceu a coragem do Serviço Secreto por sua ação durante o atentado, marcando uma grande diferença com as duras críticas de vários líderes republicanos proeminentes que pediram a renúncia da chefe da agência federal, Kimberly Cheatle.

Quem será o rival de Trump em novembro?

O discurso de Trump marcou o clímax e a conclusão de um enorme evento republicano que atraiu milhares de ativistas e funcionários conservadores para Wisconsin, um estado-chave nas próximas eleições, em um momento em que os eleitores estão considerando suas opções em uma eleição na qual dois candidatos altamente impopulares estão competindo.

A Convenção Nacional Democrata está marcada para 19 de agosto, mas ao contrário dos republicanos, existem muitas dúvidas sobre quem será o candidato, pois o presidente Joe Biden está enfrentando crescentes pressões para desistir da campanha, inclusive de líderes como Barack Obama e Nancy Pelosi.