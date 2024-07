Filho de Lula teria xingado Janja em conversa no WhatsApp; veja o que foi dito

Um print exclusivo divulgado pelo colunista Paulo Cappelli, do ‘Metrópoles’, mostra uma possível conversa em que o empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, xinga Janja.

No diálogo, que seria entre Luís Cláudio e sua até então esposa, Natália Schincariol, o empresário xinga a primeira-dama de p***, como é possível ver na imagem a seguir.

Segundo a coluna, o print faz parte de um acervo de arquivos sobre uma investigação de violência doméstica que envolve o filho do presidente.

Ainda de acordo com o texto, a conversa ocorre na manhã de 15 de setembro de 2023. Natália teria perguntado ao então marido o que ele iria fazer naquele dia, e ele responde:

“Tô indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde vou ver meu pai”, disse o empresário. Na sequência a mulher responde “Que chique. Queria um café preto”.

Luís Cláudio complementa sua mensagem minutos depois, dizendo: “A p*** vai estar junto”, fazendo referência à madrasta e primeira-dama Rosângela Lula da Silva, segundo o colunista.

Confira:

Filho de Lula teria xingado Janja em conversa no WhatsApp; veja o que foi dito Imagem: reprodução Metrópoles

Conforme a matéria, Janja teria viajado com Lula para Cuba naquele dia para cumprir uma agenda oficial.

Segundo registros do Planalto, o casal embarcou às 12h na base área de Brasília, chegando no Aeroporto Internacional José Marti, em Havana, às 18h20.

O filho de Lula também estava no país naquela ocasião. Ele se reuniu com o pai e posou para uma foto no dia.

Segundo fontes próximas, a relação entre Janja e Luís Cláudio é somente cordial e os dois não postam fotos um com o outro nas redes sociais.