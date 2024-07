Vídeo: apoiadores de Trump usam curativos falsos na orelha em “sinal de solidariedade”

Apoiadores do ex-presidente Donald Trump foram filmados na Convenção Nacional Republicana usando bandagens na orelha, simulando um curativo semelhante ao usado pelo ex-presidente após o atentado na Pensilvânia.

Os membros da delegação que participavam do evento disseram que estavam usando a bandana em sinal de solidariedade a Trump após a tentativa de assassinato.

Segundo um dos delegados presentes ao evento, as bandagens falsas estão se tornando a nova tendência de moda das convenções do Partido Republicano. “Percebemos que esta foi uma tragédia que nunca deveria ter acontecido, e queremos que ele saiba que estamos passando por isso com ele”, disse um delegado do Arizona.

Trump deve fazer um novo discurso nesta quinta-feira, quando deve ser confirmado como candidato dos Republicanos para a presidência dos Estados Unidos novamente.

ARRANCOU PEDAÇO DA ORELHA

O atentado sofrido pelo ex-presidente acabou com a morte de um de seus apoiadores e do próprio atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks. Trump mesmo teve apenaws um leve ferimento na orelha do lado direito.

O ex-médico da Casa Branca que o atendeu disse que o tiro arrancou um pedaço pequeno da parte superior de sua orelha, sem danos maiores, embora o filho do ex-presidente tenha afirmado que seu pai estava lidando com a maior dor de ouvido que já teve em toda a sua vida.

Algumas horas após o atentado, Trump já era visto com um pequeno curativo no ouvido que tomou as manchetes dos principais jornais e acabou virando meme nas redes sociais.