Kylian Mbappé revela quais jogadores influenciaram em sua contratação pelo Real Madrid

Kylian Mbappé e Carlo Ancelotti no Real Madrid

O francês Kylian Mbappé foi apresentado como novo jogador do Real Madrid com um Santiago Bernabéu completamente lotado. O francês não quis entrar em detalhes sobre ‘o passado’ quando poderia ter assinado com o Real Madrid e não o fez, mas enfatizou que, após “esforços”, conseguiu realizar “um sonho” que “não tem preço”.

"Sinto-me privilegiado por dizer que sou jogador do Real Madrid. Esperei por este momento por muito tempo e agora é realidade. Um sonho não tem preço. Meu sonho era jogar pelo Real Madrid e isso é uma grande satisfação para mim e para minha família, que conhecem os esforços que fiz para estar aqui", disse em uma entrevista coletiva.

"É uma honra e um privilégio ser jogador do Real Madrid. Este dia é fantástico, histórico para mim e minha família. Esperava um grande dia, mas foi ainda melhor. Por isso, tenho que agradecer ao clube e ao Real Madrid", comentou.

Os jogadores que influenciaram na sua contratação

Diante desta pergunta, feita por Ibai Llanos, ele declarou: “Os franceses (Mendy, Tchouaméni e Camavinga) são os que sempre me diziam para ir para o Real Madrid. Também o Vini Jr. que me mandou muitas mensagens, dizendo sempre ‘vem para o Madrid, vamos jogar juntos lá em cima’. Agradeço a eles, porque senti o que significa o clube, embora não precisasse deles para saber que é o melhor time do mundo”.

Mbappé também destacou a importância de Florentino Pérez em sua chegada ao Real Madrid: "Desde o primeiro momento ele confiou em mim e ajudou a minha família. Ele me deu muito carinho. Sentir que o chefe te quer é importante, porque antes de ser jogador, sou homem. Estou muito feliz com a minha relação com o presidente. Eu sei que foi um caminho difícil, mas hoje estou aqui e sou muito feliz", lembrou.