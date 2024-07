Argentino morre dias depois de cair cerca de 200 metros do vulcão Llaima, no Chile

Um cidadão argentino morreu dias depois de cair cerca de 200 metros do vulcão Llaima, na Região de La Araucanía, no Chile. O acidente ocorreu no último sábado, 13 de julho, enquanto o homem fazia trekking no local.

Fabricio Bussolini, de 41 anos e também de nacionalidade chilena, foi resgatado de helicóptero horas depois de ter sofrido um acidente, a mais de 2.400 metros de altura. Desde então, ele estava internado em estado grave no Hospital Regional de Temuco. Faleceu nesta terça-feira por volta das 16 horas.

No momento do acidente, Bussolini estava acompanhado de outras pessoas, que alertaram as autoridades sobre o ocorrido, conforme relatado pelo jornal argentino Clarín.

Os Carabineiros e o Corpo de Bombeiros da localidade de Cherquenco realizaram uma complexa operação de resgate, que exigiu um helicóptero e pessoal especializado para chegar ao local.

A causa do acidente fatal de Bussolini está atualmente sob investigação, com o objetivo de determinar se o cidadão argentino perdeu o equilíbrio e caiu pela encosta do vulcão ou se houve outro motivo que causou a queda da pessoa.

Bussolini tinha residência no Chile

A este respeito, um dado que chamou a atenção foi o fornecido pelo diretor regional interino da Corporação Nacional Florestal (CONAF), Héctor Muñoz: as pessoas que participaram da subida - incluindo Bussolini - não foram registradas em nenhum dos acessos ao Parque Nacional Conguillío antes de escalar o vulcão.

Fabricio Bussolini nasceu em Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, e era licenciado em gestão e administração de empresas pela Universidade Nacional de Rosario, Argentina. Mais tarde, obteve a nacionalidade chilena.

De acordo com suas redes sociais, até o acidente era gerente geral da Enertik Chile Spa. Anteriormente, foi executivo de contas na Molinos Río de La Plata, na nação vizinha.

Além disso, suas publicações destacavam como amante da natureza.