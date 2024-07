Mãe reclama de hospital após bebê fraturar clavícula durante o parto e é denunciada ao Conselho Tutelar; entenda

A mãe de um bebê que teve a clavícula fraturada durante o parto ocorrido em São Vicente, litoral de São Paulo, foi surpreendida após denunciar a falta de assistência do hospital e saber que a unidade e saúde havia reportado ao Conselho Tutelar que ela havia saído com o bebê do hospital antes da alta médica.

O caso ocorreu na Maternidade Municipal, no Hospital São José. Segundo Glória Stefani Rodrigues dos Santos, de 25 anos, o obstetra utilizou de força após a parte de baixo do peito de Noah Gabriel não querer sair. Após o movimento, o bebê só chorava e não mexia o braço esquerdo.

Exames de raios-X solicitados pela pediatra mostraram que o braço do bebê havia sido lesionado, mas que seriado curado em duas semanas sem precisar de intervenção.

“Não tinha condições de ficar lá com ele berrando e a pediatra dizendo que não era nada demais”, disse a mãe.

Família foi orientada a deixar hospital

Ao ir até a Delegacia de São Vicente, o pai foi orientado a deixar o hospital e procurar atendimento em outro lugar. A família então deixou o Hospital São José e o bebê foi atendido por um ortopedista, que imobilizou a fratura.

Após o ocorrido, a família foi até o Conselho Tutelar para denunciar o hospital. Contudo, a madrinha do bebê, Larissa Baptista da Silva, de 23 anos, que acompanhou os pais, contou que o caso já havia sido comunicado.

“No prontuário, eles [hospital] não relataram o que aconteceu com o bracinho do bebê. Eles só relataram que ela saiu de dentro do hospital sem amamentar a criança, que saiu perdendo peso e sem mamar”, afirmou Larissa.

A mãe da criança relatou sua versão ao Conselho Tutelar e aguarda providências.