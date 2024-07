Mãe e filha que ‘moram’ em McDonald’s procuram a polícia e revelam que querem ir embora; entenda

Bruna Muratori, de 31 anos, e sua mãe, Susane Muratori, de 64, que viraram celebridades desde que passaram a viver em um McDonald’s do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no início deste ano, agora querem se mudar. Elas estiveram em uma delegacia e registraram queixa de agressão. Elas afirmaram que passaram a ser ameaçadas e já estão em busca de um novo local para morar.

ANÚNCIO

Em entrevista à coluna F5, do jornal “Folha de S.Paulo”, Bruna contou que a vida na lanchonete seguia sem maiores problemas, mas tudo mudou desde que ela e a mãe passaram a ser hostilizadas por clientes. No último sábado (14), as duas estiveram na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e disseram que foram agredidas.

Conforme Bruna, na ocasião, uma mulher sentou na mesa ao lado das duas, tomou um lanche e, de repente, teria começado a xingá-la. Ela disse que não revidou, para evitar um tumulto, mas a agressora avançou contra ela e a mãe.

“Foi horrível. Corri para a delegacia e registrei a queixa na hora. Agora os policiais pediram as câmeras de várias lojas da rua para as investigações”, disse a jovem, que afirma que está com medo. “Não dá mais para ficar aqui. Infelizmente, estou vendo alguns apartamentos mais distantes dessa área que nós queríamos ficar. O que der para fechar, vou fechar. Precisamos sair daqui”, ressaltou ela.

Conforme a reportagem, Bruna e a mãe respondem a processos judiciais por desentendimentos com proprietários de imóveis. Além disso, ambas não são mais aceitas como hóspedes em pelo menos três hotéis na Zona Sul do Rio.

Questionada a respeito, a jovem negou ser alvo de qualquer ação na Justiça e disse que não sabe o motivo de ter sido agredida na lanchonete. “Nós não temos inimigos”, reforçou, mesmo reconhecendo que muita gente desaprova o fato dela e a mãe viverem na lanchonete.

“Até que ponta duas mulheres podem incomodar tanto moradores de uma das regiões mais nobres do país? O que fizemos ou fazemos de errado?”, indagou Bruna, que não detalhou quando pretende ir embora do local.

ANÚNCIO

Relembre o caso

Bruna e Susane ficaram conhecidas depois que criaram uma vaquinha online, em maio passado, afim de arrecadar fundos para moradia e formação profissional. Na ocasião, elas revelaram que viviam no McDonald’s desde janeiro deste ano, mas ressaltando que elas são clientes e não moradoras do local.

A jovem, que é gaúcha, disse que o estabelecimento comercial teria até mesmo oferecido uma vaga de emprego a ela, devido ao fato de falar inglês fluente. Contudo, ela recusou a oportunidade.

De lá para cá, ela passou a postar vídeos no TikTok mostrando a rotina das duas na lanchonete e, apesar de várias ofertas de ajuda, elas preferiam permanecer na lanchonete.

Em entrevista ao podcast Fala Guerreiro, em maio deste ano, Bruna contou que elas se mudaram para o Rio de Janeiro há oito anos e que pretendia focar na carreira, mas nem tudo saiu como planejado. “A gente já conhecia o Rio, então, quando decidimos nos mudar, não era uma coisa diferente. Eu já tinha mais ou menos um planejamento de carreira, de estudo. A gente foi ficando, e aí a vida acontece: você começa a namorar, tem o namorado, tem o estudo, começa um trabalho, e depois começa a focar em carreira”, disse.

Ela disse que o caso ganhou repercussão em função do “preconceito” das pessoas. “Na verdade, aconteceu um preconceito. Esses moradores do Leblon talvez às vezes também não tenham o que comer dentro de casa, não pagam condomínio, não pagam isso ou aquilo. E a gente sabe que acontece, só tem o status, a estética. Muitas das vezes, estão se fingindo. Então, incomodou porque chamou atenção até por coisas que talvez eles estão passando e não querem que ninguém enxergue”, disse ela.