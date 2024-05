‘Moradoras’ do McDonald’s do Leblon viram celebridades nas redes sociais e posam para vídeos no TikTok

‘Moradoras’ do McDonald’s do Leblon viram celebridades nas redes sociais e pousam para vídeos no TikTok

Bruna Muratori, de 31 anos, e sua mãe, Susane Muratori, de 64, viraram ‘celebridades’ desde que começaram a ‘morar’ em um McDonald’s do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Recentemente as duas mulheres, que estão no local desde o início de 2024, criaram uma vaquinha online, afim de arrecadar fundos para moradia e formação profissional.

De acordo com informações do site ‘Extra’, a vaquinha aberta em 3 de maio já arrecadou R$ 1.352,88 da meta de R$ 10 mil.

“Por conta da repercussão, conheci pessoas maravilhosas e que realmente querem ajudar, o jogo virou. Criando essa vaquinha com ajuda de amigos, idealizo conquistar logo um apartamento, podendo ajudar em caução ou demais gastos”.

Entre as mensagens escritas na descrição da arrecadação online, Bruna, responsável pelo pedido, escreveu que o “momento de vida virou público” e que perdeu a privacidade com “com mentiras e difamações sem autorização”.

Bruna, que é gaúcha, também deu uma entrevista a um podcast onde explica o motivo de ocupar a rede de fastfood.

Vídeos no TikTok mostram o dia-a-dia das mulheres

Com a ‘fama’, diversas pessoas vão até o McDonald’s em que elas estão e fazem diversos vídeos e fotos com as mulheres. Quase sempre, elas posam para as câmeras.

“Minha mãe reporter investigativa kkkk e tá confirmado! Mãe e filha no mc donalds do leblon com suas malas”, foi a legenda de um dos primeiros postados.

@brunabettero Minha mãe reporter investigativa kkkk e tá confirmado! Mãe e filha no mc donalds do leblon com suas malas #mcdonaldsleblon ♬ som original - Bruna Bettero

Esse outro usuário decidiu conferir de perto a fofoca e verificar se as mulheres ainda estavam por lá.

Moradoras ou clientes?

Segundo Muratori, ela não está morando no local e sim é uma cliente. O estabelecimento teria até mesmo oferecido uma vaga para ela, devido ela falar inglês fluente. Contudo, ela recusou.

Além do dinheiro pedido na vaquinha ajudar com moradia, ele seria usado na formação de paramédica e em Direito.