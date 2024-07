A Eurocopa superou amplamente a Copa América em 2024, não é mesmo?

Pela terceira vez na história, a Copa América e a Eurocopa coincidiram no calendário, permitindo comparações diretas entre ambos os torneios. Em 2024, a final de ambos os campeonatos foi realizada no mesmo dia, 14 de julho, proporcionando uma excelente oportunidade para avaliar qual foi superior. A Eurocopa, organizada pela UEFA, ficou em primeiro lugar em vários aspectos, superando a Copa América em organização, público e emoção dos jogos.

Organização impecável da Eurocopa

A Eurocopa 2024, realizada na Alemanha, destacou-se pela sua planificação a longo prazo, começando em setembro de 2018. Isso permitiu uma preparação minuciosa e estádios em perfeito estado. Em contraste, a Copa América enfrentou várias dificuldades, desde campos em mau estado em estádios da NFL até graves problemas de segurança. Os incidentes na final, com torcedores tentando entrar à força no Hard Rock Stadium de Miami, foram um claro reflexo das deficiências organizativas da Conmebol.

Afluência de público e emoção nos jogos

Apesar de ter estádios de grande capacidade nos Estados Unidos, a Copa América não conseguiu enchê-los, com 25% dos ingressos não vendidos na primeira rodada. A Eurocopa, por outro lado, quase esgotou todos os seus ingressos, com uma média de público de 52.138 espectadores em comparação com os 48.955 da Copa América.

Em relação à emoção, a Eurocopa ofereceu jogos equilibrados e competitivos, com equipes estreantes como a Geórgia avançando para as oitavas de final. Na Copa América, várias seleções se despediram sem pontos ou gols, diminuindo a emoção do torneio. Os jogos mais destacados na Europa incluíram confrontos como Espanha vs Alemanha e a final entre Espanha e Inglaterra.

Impacto midiático e figuras proeminentes

O melhor nível de organização e a qualidade do espetáculo fizeram com que a Eurocopa tivesse um impacto midiático maior. Nos Estados Unidos, mais espectadores sintonizaram as semifinais da Eurocopa em comparação com as da Copa América. Em termos de jogadores, ambos os torneios tiveram destaques, embora nenhum deles tenha tido um desempenho excepcional que fizesse uma grande diferença.

A Eurocopa de 2024 demonstrou ser superior em vários aspectos, deixando claro que a UEFA continua liderando na organização de torneios de futebol a nível continental.