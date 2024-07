VÍDEO: Cachorro causa pânico ao invadir festa infantil em condomínio e fere cinco, na Bahia

Câmeras de segurança de um condomínio residencial registraram o momento em que um cachorro da raça american bully invadiu uma festa infantil e deixou cinco feridos, em Feira de Santana, na Bahia. As imagens mostram o animal atacando crianças e adolescentes que estavam em um brinquedo e depois um porteiro e um morador (assista abaixo). Todos foram socorridos e estão fora de perigo.

O caso aconteceu no último sábado (13). O vídeo mostra crianças e adolescentes brincando em uma estrutura inflável de futebol de sabão, em uma área de lazer do condomínio, quando o cachorro pulou no brinquedo. As imagens também mostram o momento em que um porteiro e um morador do condomínio foram atacados pelo animal.

Todos os feridos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem.

Já o cachorro foi contido por outros moradores e preso em uma quadra. Os vizinhos disseram que a dona do animal não mora mais no local, há pelo menos três meses, e que ele vivia sozinho na casa, sendo alimentado apenas uma vez por semana.

Após saber do ataque, a mulher teria enviado uma pessoa para buscar o cão e o levou embora. Ela, que não quer ter o nome divulgado, disse ao site G1 que ainda vai ver as imagens para saber o que aconteceu. Mas já negou que o cachorro estivesse em situação de abandono e suspeita que crianças tenham aberto o portão da casa dela, possibilitando a fuga do animal.

O pai do aniversariante contou que, ao ver o cachorro solto na festa, colocou as pessoas em outra quadra para protegê-las. Mesmo assim ele ainda feriu as cinco pessoas, sendo que a comemoração foi encerrada na sequência. “Nem cantamos parabéns, não teve clima, acabou a festa. Todos ficaram muito assustados”, lamentou.