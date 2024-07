O atirador que tentou assassinar Trump tinha uma conta no Discord: veja o que se sabe

A pessoa que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump durante um comício no sábado tinha uma conta no Discord, embora raramente a utilizasse, conforme relatado pela empresa. “O Discord eliminou a conta de acordo com nossa política de comportamento fora da plataforma e estamos colaborando com as autoridades em sua investigação”, disse Clint Smith, diretor jurídico do Discord, em um comunicado enviado por e-mail.

“A conta do suspeito raramente era usada, não foi utilizada há meses e não encontramos evidências de que tenha sido usada para planejar este incidente, promover a violência ou discutir suas opiniões políticas. No entanto, com a investigação em andamento, não podemos compartilhar mais informações neste momento”. Além disso, o Discord não respondeu às perguntas sobre como rastreou a conta e de quais comunidades ela fazia parte.

Muitas perguntas a serem respondidas

Sabe-se pouco sobre os motivos do ataque do atirador ou suas atividades online. Embora tenham circulado capturas de tela de contas falsas nas redes sociais, até agora ninguém revelou muita informação. A Associated Press informou que o atirador estava vestindo uma camiseta associada ao popular canal de YouTube sobre armas de fogo DemolitionRanch. Nesse sentido, o YouTube não respondeu imediatamente às perguntas sobre se rastreou alguma atividade até o atirador.

Os registros de votação mostram que o atirador era um republicano registrado na Pensilvânia, um estado que exige que os eleitores se registrem em um partido importante para votar nas eleições primárias. No dia da posse do presidente Joe Biden, uma pessoa que compartilha o mesmo nome e endereço que o atirador doou 15 dólares para um comitê de ação política progressista, de acordo com dados da Comissão Federal Eleitoral.

Agora, o endereço associado à doação no banco de dados da FEC lista a cidade do doador como Pittsburgh, em vez de Bethel Park, o subúrbio onde o atirador supostamente morava. Mas de acordo com o Google Maps, parece que esse endereço não existe realmente em Pittsburgh.

Uma história de ataques

No passado, os autores de outros ataques violentos às vezes discutiram seus planos online, inclusive em servidores privados do Discord. Foi o caso em 2022, quando um homem armado branco abriu fogo em um supermercado em Buffalo, Nova York, com a intenção de mirar em pessoas negras. O assassino havia planejado e documentado o ataque no Discord nos meses anteriores ao tiroteio; no dia do ataque, ele transmitiu os eventos ao vivo no Twitch e depois os vídeos da violência se espalharam por outras plataformas.

Um homem armado que atacou uma escola secundária em Iowa em janeiro deste ano também publicou no Discord sobre seus planos anteriores ao tiroteio. De acordo com a NBC News, o suposto atirador também publicou conteúdo no TikTok pouco antes do ataque.

O TikTok não respondeu imediatamente às perguntas sobre se a empresa rastreou alguma conta de usuário até o atirador do comício de Trump. O Meta também não respondeu às perguntas.