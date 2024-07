Mulher que matou marido com facada no pescoço alega ter se defendido de agressões

Caso segue sendo investigado no 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista.

Eshilei Rodrigues, de 23 anos, foi presa em flagrante após matar o marido com uma facada no pescoço. Segundo a reportagem do G1, o crime aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 15 de julho, na zona leste de São Paulo, na casa em que os dois moravam.

Conforme declaração da mulher, ela teria utilizado a faca para se defender de possíveis agressões realizadas pelo marido. Apesar da alegação, ela foi presa em flagrante pelos policiais militares e indiciada por homicídio.

O caso em questão foi registrado no 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista, após testemunhas acionarem a Polícia Militar para averiguar uma suposta denúncia referente ao caso. Cesar Augusto Liotti, de 33 anos, foi encontrado morto pelos policiais.

Testemunhas deram outra versão do caso

Conforme relatado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso depois que testemunhas souberam do crime. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o casal teve uma discussão seguida por uma briga depois que o homem chegou em casa.

Testemunhas afirmaram que Eshilei Rodrigues não gostou do fato de seu marido, Cesar Augusto, ter saído de casa e a deixado responsável por cuidar dos dois filhos que ele tem com a ex-esposa.

Em sua defesa, Eshilei afirmou ter utilizado a faca para se defender de uma possível agressão por parte do marido. No entanto, após análise da cena do crime, os policiais não encontraram indícios de legítima defesa e efetuaram a prisão da mulher em flagrante.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso.