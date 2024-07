Trump e outros ataques históricos a políticos dos Estados Unidos

A história política dos Estados Unidos tem sido marcada por uma série de atentados e assassinatos que abalaram a nação, desde presidentes até líderes locais, várias figuras foram alvo de ataques mortais. Aqui estão alguns dos mais impactantes:

Donald Trump segundos antes do atentado em Butler, Pensilvânia Foto: Captura de tela Forbes Youtube

Assassinato de Abraham Lincoln

O primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado foi Abraham Lincoln, em 14 de abril de 1865, quando foi atacado no Teatro Ford por John Wilkes Booth, um ator e simpatizante confederado. Lincoln faleceu no dia seguinte, marcando um ponto trágico na história do país logo após a Guerra Civil.

Assassinato de James A. Garfield

O vigésimo presidente foi baleado por Charles J. Guiteau em 2 de julho de 1881, um advogado insatisfeito que buscava um cargo no governo atirou em Garfield em uma estação de trem em Washington D.C. que morreu em 19 de setembro de 1881, após lutar contra infecções causadas pelos ferimentos.

Assassinato de William McKinley

O vigésimo quinto presidente foi assassinado em 6 de setembro de 1901 por Leon Czolgosz, um anarquista, durante um evento público em Buffalo, Nova York. McKinley faleceu oito dias depois devido às complicações dos ferimentos. Seu assassinato levou Theodore Roosevelt à presidência.

Assassinato de John F. Kennedy

Este ataque, que ocorreu em 22 de novembro de 1963, continua sendo um dos eventos mais impactantes na história moderna dos Estados Unidos. Kennedy foi alvejado várias vezes enquanto participava de um desfile em Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald foi acusado do assassinato, mas sua morte dois dias depois deixou muitas perguntas sem resposta, alimentando inúmeras teorias de conspiração.

O vídeo do assassinato de John F. Kennedy foi remasterizado revelando detalhes assustadores (Captura)

Atentado contra Ronald Reagan

Em 30 de março de 1981, o presidente Ronald Reagan foi ferido em uma tentativa de assassinato por John Hinckley Jr., que buscava impressionar a atriz Jodie Foster, conforme foi divulgado nas versões oficiais. O político sobreviveu ao ataque.

O presidente norte-americano Ronald Reagan e a primeira ministra britânica Margaret Thatcher, quando ambos ocupavam seus cargos, em uma reunião em Nova York em 23 de otubro de 1985 Foto: Mike Sargent/afp.com

Atentado contra congressistas

Em 2011, a congressista Gabrielle Giffords foi gravemente ferida em um tiroteio em Tucson, Arizona, que deixou seis mortos e vários feridos. Em 2017, o congressista Steve Scalise foi ferido em um tiroteio durante um treino de beisebol na Virgínia.

Atentado contra Donald Trump

Este 13 de julho de 2024 se somará à história de eventos contra políticos; depois que o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia. O político sofreu um ferimento na orelha quando um atirador disparou contra ele a longa distância. Trump sobreviveu ao ataque, enquanto seu agressor foi abatido.

Primeiras imagens onde se pode observar Donald Trump com sangue no rosto

Estes eventos levaram a um aumento nas medidas de segurança para proteger os políticos americanos, onde o Serviço Secreto, originalmente estabelecido para combater a falsificação de moeda, agora desempenha um papel crucial na proteção dos líderes políticos do país.