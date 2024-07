FBI identifica suspeito de atirar em evento de campanha de Trump

O ex-presidente Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia neste sábado, dias antes de receber a indicação republicana pela terceira vez para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Uma explosão de tiros provocou pânico, e Trump, manchado de sangue, que disse ter levado um tiro na orelha, foi cercado por agentes do Serviço Secreto e correu para dentro de seu caminhão enquanto erguia o punho em desafio.

ANÚNCIO

A campanha de Trump indicou que o ex-presidente estava “bem” após o incidente, que teria perfurado o topo da sua orelha direita.

“Eu soube imediatamente que algo estava errado porque ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala atravessando a pele”, afirmou em postagem em sua rede social Truth Social. “Houve muito sangramento.”

O FBI identificou o atirador na manhã de domingo como Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia. A agência disse que a investigação ainda estava ativa e em andamento.

Pelo menos um homem presente no evento de campanha morreu e outros dois ficaram gravemente feridos, informaram as autoridades. O Serviço Secreto disse ter abatido o suposto agressor – que teria atacado de uma posição elevada fora do local, uma feira agrícola em Butler, Pensilvânia – e que Trump estava seguro.

O que sabemos sobre o atirador?

O FBI o identificou na manhã de domingo como Thomas Mattew Crooks, 20, de Bethel Park, Pensilvânia.

ANÚNCIO

O Serviço Secreto disse ter matado o suspeito, que disparou de uma posição elevada fora do local do comício, uma feira agrícola, com um rifle.

Dois funcionários que falaram com a Associated Press sob condição de anonimato disseram que membros da equipe de contra-ataque do Serviço Secreto atacaram o atirador. A equipe fortemente armada viaja por todo o lado com o presidente e os principais candidatos dos partidos para lidar com quaisquer ameaças ativas, enquanto outros agentes se concentram na salvaguarda e evacuação da pessoa protegida.

As forças de segurança recuperaram um rifle estilo AR, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Essa pessoa não estava autorizada a comentar detalhes da investigação.