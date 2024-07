Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 10 anos e armazenar pornografia infantil

Um homem foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 10 anos, na última quinta-feira (11), em Renascer, um bairro da Zona Norte de Macapá, estado do Amapá. Além do crime de abuso sexual, o suspeito de 40 anos de idade também mantinha pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. As informações são do portal de notícias g1.

Segundo informações da polícia, a violência sexual teve início em longo de 2017, quando a criança de 10 anos ia para as reuniões família nos finais de semana. As investigações tiveram início em 2022, ano em que a mãe da vítima e irmã do suspeito fez a denúncia.

Ao longo das investigações, a polícia encontrou sinais de que o suspeito mantinha conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

Prisão preventiva

De acordo com a delegada Clívia Valente, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente (Dercca), os indícios do armazenamento de pornografia infantil foram constatados depois da busca domiciliar.

“Representei pela busca e apreensão domiciliar de material eletrônico e afastamento de sigilo de dados telemáticos. Em agosto de 2023, o mandado foi cumprido, sendo localizado e apreendido um vasto material, com fotos e vídeos, com conteúdo de pedofilia”, relatou a delegada.

Mesmo respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, o suspeito ainda praticava violência sexual contra outras vítimas, sendo crianças e adolescentes, incluindo o armazenamento de pornografia infantil, segundo a delegada. De acordo com Clívia Valente, o homem teve a prisão decretada preventivamente e encaminhado para audiência de custódia.

“Representei pela prisão preventiva do acusado a fim de garantir a ordem pública, uma vez que, em liberdade, ele continuava a praticar crimes da mesma natureza”, disse Clívia Valente.