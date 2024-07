Comício de Donald Trump é interrompido após sons de tiros na Pensilvânia: o ex-presidente terminou com a orelha sangrando

Um incidente confuso e alarmante ocorreu durante um comício em Butler, Pensilvânia, quando o ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump aparentemente ficou ferido após tiros serem ouvidos na multidão.

O evento, que estava acontecendo na tarde de sábado, rapidamente se tornou um cenário caótico quando foram ouvidos fortes estrondos, aparentemente tiros, levando a uma intervenção imediata da equipe de segurança, conforme relatado pela EFE.

Segundo relatos de meios de comunicação internacionais, Donald Trump estava mostrando um gráfico sobre números de travessias na fronteira quando tiros foram ouvidos. Nesse momento, e de acordo com um vídeo que está circulando na internet, o ex-presidente estendeu a mão direita em direção ao pescoço e parecia ter sangue no rosto.

A equipa de segurança agiu rapidamente e evacuou Trump do palco. Pelo menos sete membros da equipa de segurança se lançaram sobre ele e o retiraram do local rapidamente.

De acordo com a EFE, não está claro se os tiros vieram dos serviços de segurança ou de um suposto atacante. No entanto, as imagens captadas mostraram Trump sendo retirado do pódio com uma aparente ferida na orelha, que parece estar sangrando.

Até agora, o estado de saúde do ex-presidente é desconhecido, no entanto, apesar do aparente ferimento em seu rosto e do sangue visível, o candidato teria saído ileso.

Entretanto, as autoridades se dirigiram ao local do incidente para coletar as informações necessárias para a investigação e identificar os responsáveis pelo ataque.

Depois do atentado, através de sua conta no X, o ex-presidente dos Estados Unidos publicou uma mensagem na qual assegurou que "nunca deixará de lutar para salvar os Estados Unidos".