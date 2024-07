Postagem no TikTok leva à prisão de jovem que matou a mãe por herança

Vídeos publicados no TikTok levaram à prisão de Bruno Eustáquio Vieira, de 26 anos, acusado de matar a própria mãe, Márcia Lanzane. Conforme a reportagem do G1, ele foi preso em Belo Horizonte, Minas Gerais, depois que as tias o reconheceram em postagens feitas no TikTok. O crime em questão aconteceu em 2020, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Imagens do circuito de câmeras de segurança da casa de Márcia mostraram o momento em que ela e Bruno entram em luta corporal. Na manhã seguinte, o homem saiu de casa e ao retornar acionou a polícia afirmando ter encontrado a mãe morta. Ele estava foragido desde a notificação do crime.

Em declaração ao G1, as irmãs de Márcia, Minervina Lanzane de Quadra e Mariusa de Quadra, revelaram que sempre seguiram em busca de pistas sobre o paradeiro do sobrinho, e revelaram ter recebido denúncias anônimas com informações sobre o paradeiro dele.

“Tive informações de que a ex-namorada que ele arrumou em Curitiba após fugir de Guarujá tinha se mudado para Belo Horizonte. E aí surgiu a dúvida se ela não poderia estar acobertando ele”, conta a tia que afirmou ter iniciado uma busca pelo sobrinho nas redes sociais da mulher.

Pistas no TikTok

Foi justamente pelas redes sociais que ela encontrou um vídeo no TikTok em que apareciam nove gatos e um cachorro. Em um dos vídeos ela reconheceu a mão e o jeito de falar de Bruno.

“Apareceu um vídeo desse perfil que tinha uma mão fazendo carinho no gato e uma voz com efeito. Porém, o jeito de falar me chamou a atenção e comecei a assistir todos os vídeos”.

“Não tinha como não reconhecer que era a mão dele, que era a voz dele distorcida”, conta Minervina. Com as pistas, as irmãs foram para Belo Horizonte atrás do sobrinho e ao chegarem na cidade descobriram que ele vendia produtos para pets e que diversos petshops eram vinculados ao perfil do TikTok onde eram compartilhados registros com gatos e cães.

“Ele vendia coisas para pets, então tinha vinculado alguns petshops ao perfil. Com isso, a gente sabia que, quando a gente leva os bichinhos para dar banho, precisa ter um cadastro”, explica a tia de Bruno.

Depois de irem aos comércios citados nos vídeos com a foto de Bruno, elas descobriram que ele se identificava como Felipe e, após conversas com os comerciantes, conseguiram o endereço de onde ele morava com a namorada.

Resistência à prisão

Com uma cópia do mandado de prisão de Bruno, as tias do rapaz buscaram as autoridades locais que abordaram o jovem e o prenderam. Ele resistiu à ordem de parada dos agentes e precisou ser imobilizado, sofrendo escoriações.

A prisão de Bruno foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais e ele agora deve aguardar preso pelo julgamento do caso.

Não foram divulgadas informações sobre a situação da namorada do rapaz ou se ela será indiciada por algum tipo de crime.