O estado de saúde do pedreiro de 28 anos que ficou com um pedaço de madeira fincado em seu crânio após um acidente de trabalho é considerado grave, mas estável.

O acidente ocorreu em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Vitor Soares do Nascimento passou por uma cirurgia no fim da noite de quarta-feira (10) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, onde ele segue internado.

No procedimento, considerado um sucesso, a estaca foi retirada e o ferimento drenado. O afundamento da cabeça também foi reduzido. A vítima vai passar por nova avaliação nesta quinta-feira (11).

⚠️ ATENÇÃO: Imagens fortes!

Homem passa por cirurgia para retirar estaca de madeira cravada em seu crânio no RJ Imagem: Rádio 93/Secr. Saúde Duque de Caxias

Segundo o g1, o pedaço de madeira entrou 6 centímetros no crânio de Vitor e ficou presa em sua testa. Mesmo ferido, ele foi para o hospital lúcido e dialogando com os socorristas.

De acordo com a direção do HMAPN, o pedreiro deu entrada às 15h53 após ser levado pelo helicóptero do Grupo de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeiros (GSE). Ele foi vítima de um trauma frontal direto após a estaca cair de um telhado e perfurar seu crânio.

Uma tomografia realizada mostrou que ele Soares sofreu uma fratura fronto facial, com fragmentos ósseos, e contusão cerebral profunda.

Vídeo mostra goleiro do Grêmio Anápolis sendo baleado por policial dentro de campo

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, é baleado por um policial dentro de campo. Segundo o UOL, o jogador de 22 anos foi atingido por um tiro de bala de borracha após a partida contra o Centro-Oeste, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de julho.

Após o término da partida, jogadores das duas equipes começaram uma discussão na beirada do gramado e os policiais precisaram intervir para controlar a situação.

Em um primeiro momento é possível notar que o policial que efetuou o disparo em direção ao goleiro empurra outro jogador da equipe, sendo “confrontado” por Ramón logo em seguida. Em resposta, ele apontou a arma e disparou diretamente na perna do goleiro.

Ramón Souza foi atendido ainda dentro de campo pelo Dr. Diego Bento, médico do próprio time, e levado para a UTI móvel, onde recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital. Segundo informações da reportagem UOL, o clube goiano se pronunciou sobre o estado de saúde do goleiro e afirmou que ele não corre risco de morte ou de perder a perna.