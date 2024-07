Homem que assediou estudante dentro de ônibus é identificado e procurado pela polícia

O homem filmado se masturbando e assediando uma jovem dentro de um ônibus, no último dia 04 de julho, foi identificado pela Polícia do Rio de Janeiro e teve sua prisão decretada. Conforme reportagem do G1, o suspeito é Angelo Macio dos Santos Ramos.

O assédio foi registrado pela própria vítima, uma jovem de 22 anos que estava a caminho do médico quando notou que o homem olhava fixamente para ela. Depois de um tempo, ela percebeu que o homem estava se masturbando. A jovem realizou uma denúncia sobre o caso, que seguem sob investigação da Polícia Civil.

Em pouco tempo, os agentes da 26ª DP conseguiram identificar o suspeito, que também responde por outros crimes semelhantes em outros registros policiais. Um mandado de prisão foi emitido, mas até o momento Angelo não foi localizado pelos policiais.

Segundo informações, ele teria abandonado o trabalho e segue foragido. A Polícia Civil conta com o apoio da população para localizar o suspeito.

Entenda o caso

Na manhã da última quinta-feira, dia 4 de julho, uma estudante de 22 anos relatou ter sido assediada dentro de um ônibus da linha 232, no Rio de Janeiro. Em declaração ao G1, ela conta como percebeu a ação do homem.

“Ele estava me olhando fixamente e achei que ele fosse me roubar. Aí fiquei nervosa e guardei meu celular. Logo em seguida ele foi para trás de mim e ele, simplesmente, começou a se masturbar me olhando. Aí eu filmei e ele viu que eu estava filmando”.

Segundo a jovem outros passageiros entre eles crianças, aparentemente não perceberam a ação do homem. Nas imagens registradas por ela é possível ver uma outra mulher olhando para a janela sem perceber o que estava acontecendo.

A vítima ainda conta que o chão do ônibus ficou sujo de esperma, e que depois disso o homem desceu do coletivo.