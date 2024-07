O que falta esclarecer sobre a morte da brasileira encontrada nua em rodovia dos Estados Unidos

A brasileira Suzan Christian Barbosa Ferreira, de 42 anos, foi encontrada morta, nua, ás margens de uma rodovia na zona rural da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, no último dia 30 de junho.

De acordo com a família, Suzan, que é da cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, tinha viajado para os Estados Unidos há cerca de um mês em busca de novos fornecedores para os negócios da família, que trabalhava com produtos importados.

O que se sabe e o que falta esclarecer

Até o momento, tudo o que a polícia de Detroit divulgou foi que a brasileira foi encontrada sem roupas às margens da rodovia e a principal suspeita é que se trata de um crime sexual. As circunstâncias do crime ainda precisam ser apuradas, assim como suspeitos.

Segundo a família, há cerca de uma semana Suzan parou de enviar mensagens para a família e todos começaram a desconfiar de que havia algo errado. Era a primeira vez que ela saía do Brasil. A última informação recebida pelas familiares era de que ela estava no hotel e iria descansar.

Segundo a irmã, Roberta Barbosa Ferreira, Suzan era uma pessoa alegre, bondosa e tinha um jeito leve de viver e chegava a ser ingênua e boba, por isso ela acredita que a irmã tenha caído em algum tipo de golpe.

A família agora está tentando fazer o translado do corpo e está pedindo ajuda financeira para pagar os R$ 100 mil de gastos com transporte aéreo.

O Itamaraty disse que “está em contato com as autoridades locais e com os familiares da cidadã brasileira, para prestar a assistência consular cabível.”