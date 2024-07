Vídeo: Motorista de ônibus é morto por passageiro na Zona Leste de SP

Um motorista de ônibus foi morto por um passageiro após uma discussão. O crime ocorreu no domingo (7), na Zona Leste de São Paulo.

O homem teria atirado na cabeça do condutor após eles se desentenderem sobre o local de parada, de acordo com outros passageiros. Ele teria sacado a arma após pedir para descer fora do ponto e não ser atendido.

Após ser atingido pelo disparo, o motorista perdeu o controle e bateu o veículo em duas casas na Rua Visconde Aljezur, no Itaim Paulista. O motorista, identificado como Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era casado e deixou três filhos e um enteado.

De acordo com informações do g1, uma passageira ficou ferida com a batida e foi encaminhada de ambulância para um hospital. Seu estado de saúde não foi informado.

O assassino fugiu após o crime.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) e registrada como homicídio qualificado por motivo fútil e colisão de veículo no 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista.

A Polícia Civil investiga o crime e buscará pistas para tentar a identificação e localização do homem que atirou no motorista.

Em nota, a SPTrans lamentou a morte do motorista e disse que está colaborando com as investigações. No coletivo não teria câmera de monitoramento.

“A SPTrans lamenta e repudia o injustificável ato de violência registrado na noite do último domingo, envolvendo um ônibus da Transunião que operava pela linha 2007/10 Cid. Kemel II - CPTM Itaim Paulista. A gestora do transporte municipal está à disposição das autoridades policiais para auxiliar no que estiver ao seu alcance no decorrer das investigações”, disse a empresa por meio de nota.