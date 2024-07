“Resgate é quase impossível”, diz irmã de brasileiro que morreu após cair em ‘buraco sem fim’ no Peru

A irmã do montanhista Marcelo Motta, que morreu após cair em uma greta, uma espécie de buraco na neve, disse que o resgate do corpo é quase impossível.

“Sabemos que o resgate é quase impossível, mas enquanto família queríamos o corpo”, disse Patrícia Delvaux, irmã de Marcelo.

O montanhista escalava o Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, que tem cerca de 6.300 metros de altitude, quando ocorreu a queda.

“Precisaria reunir uma equipe de pelo menos 15 pessoas experientes em montanhismo. O trajeto demoraria dias. Além disso, seria necessário organizar a retirada do corpo, que está congelado”, disse Patrícia.

De acordo com o g1, agora a família busca resolver burocracias com a embaixada do Peru para emitir o atestado de óbito do rapaz.

“Precisamos de provas que confirmem que Marcelo morreu naquele local para conseguir a documentação”, disse a irmã em entrevista.

As buscas pelo montanhista começaram em 4 de julho e encerraram no domingo (7), após a confirmação de que ele caiu na greta.

A Polícia de Arequipa, cidade onde fica a montanha, e guias profissionais contratados pela família de Marcelo, participaram da operação.

Ainda segundo a matéria, o homem era montanhista há 25 anos e guia profissional. Era considerado experiente na área e já havia escalado mais de 150 montanhas nos Andes e Himalaia.

A vítima era nacional de Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, e vivia boa parte do ano escalando e guiando montanhistas.