Perseguição na Zona Leste de SP termina com acidente e suspeito “voando” de moto

Registros obtidos por meio de uma câmera de segurança mostraram o exato momento em que um acidente, em decorrência de uma perseguição policial, aconteceu na região de Lajeado, Zona Leste de São Paulo. Nas imagens, compartilhadas pelo G1, é possível ver quando a moto conduzida por dois jovens se choca com a lateral de um carro ao tentar passar por um cruzamento.

Nas imagens, é possível ver que um dos suspeitos chega até mesmo a “voar” devido a força do impacto causado pelo acidente. O caso em questão foi registrado durante a noite da última sexta-feira, dia 5 de julho, na Rua Antônio Thadeo.

Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública revelaram detalhes da ação policial que terminou no acidente. Segundo o relato, a equipe da Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina da região, quando tentou abordar a moto com dois ocupantes.

Imagens impressionantes

Segundo a nota, emitida pela Secretaria, o condutor da moto não respeitou a ordem de parada feita pelo policial, dando início à fuga seguida pela perseguição.

“Após breve acompanhamento, ocorreu uma colisão entre a moto e um outro carro. Ambos foram socorridos ao Hospital Geral de Guaianazes”, consta no documento.

Um dos jovens, que foi detido pela polícia, tem 18 anos, enquanto o outro de 16 foi apreendido. Após a alta médica, o adolescente foi liberado para a mãe enquanto o rapaz de 18 anos segue internado.

Diante do ocorrido, o caso em questão foi registrado como receptação e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele segue sobre investigação do 50º Distrito Policial (Itaim Paulista).

Até o presente momento, novos detalhes do caso bem como a identidade e o estado de saúde dos envolvidos não foram divulgados. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis ferimentos sofridos pelos ocupantes do outro veículo envolvido no acidente.