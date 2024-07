Donald Trump desafia Biden a se enfrentarem em um segundo debate sem moderadores

AP Foto: Donald Trump se reunirá com o presidente do Egito Abdel-Fattah al-Sisi

O ex-presidente Trump convidou Biden para enfrentá-lo em outro debate, desta vez sem moderadores. Através do Truth Social, propriedade do candidato republicano, Trump solicitou uma discussão ‘sem restrições’ e ‘com tudo’ com Biden sobre o futuro do país.

ANÚNCIO

Donald Trump desafia Joe Biden

"Deixemos que Joe explique por que quer fronteiras abertas, com milhões de pessoas e muitos criminosos violentos de partes desconhecidas chegando à nossa outrora grande nação, ou por que quer que homens participem em esportes femininos, ou exige TODOS OS VEÍCULOS ELÉTRICOS em cinco anos, ou por que permitiu que a INFLAÇÃO CORRA descontrolada, destruindo as pessoas de nosso país, e muito mais", escreveu Trump.

“Também demonstraria, sob grande pressão, sua ‘competência’, ou a falta dela. Além disso, seria mais uma prova para mim. Seria uma noite maravilhosa, só nós dois, um contra o outro, em um bom debate à moda antiga, como costumavam ser. A QUALQUER MOMENTO, EM QUALQUER LUGAR, EM QUALQUER LUGAR!”, acrescentou o ex-presidente dos EUA.

Para Trump, Biden perdeu

O entusiasmo de Trump em enfrentar novamente Biden não é uma surpresa, já que é amplamente considerado que o presidente democrata perdeu no primeiro debate.

Até agora, Biden não quis se afastar. Durante seus comentários em uma celebração na Casa Branca pelo 4 de julho, ele disse à audiência: "Não vou a lugar algum".

De acordo com fontes, o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, convocou a equipe para pedir que parem de incentivar o presidente a desistir da reeleição e se concentrem nas eleições.

Segundo debate entre Donald Trump e Joe Biden

A ABC News planeja apresentar o segundo debate entre Biden e Trump na terça-feira, 10 de setembro, às 21h, horário da costa leste dos Estados Unidos.