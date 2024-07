Vai pegar a estrada? Atenção para os novos valores dos pedágios nas estradas de SP

Pelo menos dois milhões de carros devem usar as rodovias de São Paulo neste final de semana para viajar em função do feriado prolongado até terça-feira, 9 de julho, de acordo com previsão da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) .

Para controle de orçamento é importante que os motoristas que pretendem viajar não esqueçam que os pedágios do estado foram reajustados no último dia 1º em 3,92% por determinação da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

O reajuste foi aplicado em 16 das 20 rodovias concedidas a grupos privados, entre elas Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes, Anhanguera e Raposo Tavares.

Quem for descer para a Baixada Santista, por exemplo, pagará R$ 36,80 no Sistema Anchieta-Imigrantes. Anteriormente, a tarifa era de R$ 35,50. Quem seguir para o litoral norte pela Tamoios paga duas tarifas, de R$ 5,50 (km16) e R$ 11,70 (km 59). Já na Anhanguera, quem seguir para o interior do estado pagará no primeiro pedágio, em, Perus, R$ 13 ao invés dos R$ 11,20.

Embora o reajuste tenha sido pequeno, quem segue para regiões mais distantes do estado ou outro estados paga quatro, algumas vezes cinco pedágios, cujos preços acumulados na viagem de ida e de retorno podem pesar no bolso do consumidor menos atento.

A tabela completa com os valores dos pedágios em todo o estado está publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e podem ser consultadas clicando aqui.