Temperatura sobe no final de semana, mas nova frente fria chega a SP na segunda-feira

O paulistano que pretende aproveitar o feriado prolongado para viajar terá um fim de semana com céu azul e sol brilhando, com temperaturas acima das normais para o período, de acordo com a Climatempo.

Esse cenário, entretanto, deve mudar no começo da semana, quando uma nova onda polar chega à região sudeste e muda o tempo em todo o estado de São Paulo. Essa nova frente fria já chegou ao sul do país e terá um impacto maior nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Em São Paulo, o sábado e o domingo ainda serão quentes, com temperaturas variando entre os 23 graus e os 27 graus. Na segunda-feira, porém, a frente fria deixa o céu mais encoberto, com possibilidade de chuva em alguns períodos. A temperatura máxima cai para 20 graus e na madrugada os termômetros podem chegar a 14 graus.

A terça-feira deve ser ainda mais fria, com madrugada gelada e a máxima do dia em 18 graus, além de chuva prevista para todo o dia. O tempo começa a se estabilizar na quarta-feira.

FRIO NO SUL

O Rio Grande do Sul será o estado mais impactado pela nova onda de frio de origem polar, com muitos dias de frio intenso e com temperaturas mínimas abaixo de zero a partir de sábado. As cidades que devem ser mais atingidas são Quaraí, Livramento, Bagé e Jaguarão, entre outras, que devem registrar marcas abaixo de zero. Na região serrana, os termômetros devem marcar mínimas de -3ºC a -5ºC