Roubo de carro com material radioativo em São Paulo deixa autoridades em alerta

Material radioativo roubado com carro em SP

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) publicou um alerta nesta sexta-feira informando sobre o roubo de um veículo na cidade de São Paulo que transportava material radioativo.

De acordo com a CNEN, o material radioativo estava acondicionado em embalagens de chumbo para conter a radiação, mas a manipulação inadequada ou abertura das embalagens pode ser muito perigosa para a população.

As embalagens estavam todas sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante e qualquer pessoa que encontrar esse material deve manter distância e avisar imediatamente a polícia e a equipe do CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763.

Material radioativo roubado em SP (Divulgação/CNEN)

O caso inicialmente foi registrado como furto de veículo no 49º Distrito Policial de São Mateus, na zona leste de São Paulo, e está sendo investigado pela Polícia Civil.