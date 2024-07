Passageiro é esfaqueado no braço por vendedora ambulante após chutar seus produtos

Um passageiro foi atacado por uma vendedora ambulante com golpes de faca no braço, na última quinta-feira (4), em Fortaleza (CE). Após o ocorrido, a autora do atentado foi presa. As informações são do portal g1.

Segundo a fonte, a mulher atacou o passageiro depois de vê-lo chutar os produtos vendidos por ela dentro do ônibus na Avenida Desembargador Moreira, no em Aldeota. Após lesioná-lo com a arma branca, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Detida pelas autoridades, foram encontrados antecedentes por tráfico de drogas em seus registros. O caso foi registrado no 2º Distrito de Polícia Civil.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o motorista teria agido assim que notou a movimentação, acionando a Polícia Militar e o Samu. O sindicato também lamentou o episódio e se dispôs a colaborar com as autoridades competentes para a investigação do ocorrido.

Por outro lado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou ter solicitado os registros das câmeras de segurança do transporte, a fim de encaminhá-los aos órgãos de segurança.

