Homem mata namorada a golpes de barra de ferro na cabeça

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após matar a namorada, de 32 anos, com golpes de barra de ferro na cabeça, na madrugada da última terça-feira (2). De acordo com informações do portal g1, o crime aconteceu em uma casa no Bairro Parque Soledade, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

Glaison Rodrigues de Souza, responsável pelo ocorrido, foi autuado em flagrante no local em que matou a parceira, Ana Priscila Lino Viana. O suspeito foi preso no local do crime.

Assim que operou o assassinado da namorada, Glaison teria jogado seu corpo em um terreno do lado da casa dela, conforme relatos de uma fonte da polícia. Em seguida, se entregou às autoridades com a chegada da polícia. Após enfrentar uma audiência de custódia na última quarta-feira (30), foi decretada a prisão preventiva do jovem.

Desdobramento da decisão judicial

Confira uma parte em que a decisão do juiz de Direito é manifestada durante a audiência:

“No que concerne à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, estas se apresentam inadequadas e ineficientes, as circunstâncias em que se deu a prisão, verificando elementos concretos que bem demonstram a gravidade da conduta perpetrada pelo custodiado, haja vista tratar-se de crime que atentou contra a vida de sua namorada, tendo o autuado desferido vários golpes com barra de ferro na cabeça da vítima, conduta eivada de violência, autorizando a conclusão de que solto no momento, representa risco à ordem pública, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.”

As autoridades informaram que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia. Segundo a Polícia Civil, Glaison se dispôs a colaborar com a Justiça.