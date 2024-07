Bombeiro evacua prédio e resgata 2 cães após “vela para anjo da guarda” causar incêndio

O bombeiro Fábio Antônio da Costa foi responsável por evacuar o prédio em que mora depois que um incêndio causado por uma vela tomou conta do edifício. Conforme a publicação feita pelo G1, uma moradora deixou a vela acesa e saiu para trabalhar.

Bombeiro desde 2008, Fábio estava em casa quando o alarme de incêndio começou a tocar por volta das 11h20 da última quarta-feira, dia 3 de julho. Após notar a movimentação dos moradores, ele subiu até o andar em que o fogo estava concentrado e ajudou as pessoas a saírem do local.

“Minha esposa foi até a sacada e viu que o pessoal começou a se movimentar. No grupo do condomínio os moradores estavam em dúvida se realmente era um incêndio, muita gente não desceu na hora. Eu imediatamente pensei em ir ver o que estava acontecendo, tirei a camiseta, amarrei no rosto e comecei a subir em direção ao fogo”, conta.

Ele contou com a ajuda de outro morador no caminho para o 11° andar, mas eles se separaram no oitavo devido a densidade da fumaça. “Estava difícil continuar subindo, eu disse para ele ficar e eu iria continuar. A partir do nono andar eu tive que continuar rastejando. A fumaça fica muito escura, densa, não tem lanterna que te faça enxergar em meio a tudo aquilo”.

Ato heroico

Para conseguir alcançar o 11° andar, Fábio precisou traçar uma estratégia para subir de forma segura. Ele aproveitou as antecâmaras de incêndio do prédio para poder respirar entre os andares.

Em seu relato, ele conta ter mudado de estratégia ao notar que alguns moradores estavam perdidos em meio a fumaça. “Ao invés de acabar com o fogo, pensei em evacuar quem ainda não havia conseguido sair do prédio”. Na sequência ele tentou lidar com o fogo, mas ao preparar a mangueira para combater o incêndio uma equipe dos bombeiros chegou ao local.

Após sair do prédio, ele descobriu que o cão de uma moradora ficou preso no 12° andar, e entrou novamente no prédio para buscar o animal. “Encontrei um labrador enorme e com mais de 20 quilos me esperando. De início ele me estranhou um pouco, então peguei um pedaço de ração e tentei me aproximar. Depois coloquei a coleira nele e tentei descer”.

Com o animal assustado pela situação, ele desceu até o quinto andar com o cachorro no colo, quando conseguiu colocá-lo no chão. Por fim, ele descobriu que outro cão estava preso, desta vez no apartamento onde o fogo começou. O animal só foi encontrado após as chamas serem apagadas. Por ser um cão de porte pequeno, ele foi localizado escondido atrás da máquina de lavar roupas do apartamento e conseguiu sobreviver.

Fábio foi encaminhado ao hospital e segue internado devido a quantidade de fumaça que inalou. Segundo informações, o fogo começou por conta de uma vela que a moradora deixou acesa para seu “anjo da guarda”.