Assim soou o aterrador “rugido” do furacão Beryl ao tocar a terra no México

O furacão Beryl, de categoria 2, deixou uma marca indelével em Quintana Roo, onde as câmeras de vigilância capturaram o momento exato de sua chegada, permitindo aos espectadores não apenas ver, mas também ouvir o impactante som do fenômeno meteorológico. O estrondoso rugido do vento, registrado em áudio, causou um profundo impacto entre os mexicanos.

O aterrador som do furacão Beryl está causando medo aos mexicanos

O vídeo, divulgado através das redes sociais, rapidamente se tornou viral após ser publicado na plataforma X pela conta de Webcams de México (@webcamsdemexico), mostrando a intensidade do vento gerado por Beryl ao tocar terra.

O aterrador som do furacão Beryl foi captado durante sua chegada ao México, na madrugada de sexta-feira, 5 de julho, nas costas de Tulum, Quintana Roo, perto de Punta Allen, de acordo com a Webcams de México.

Os usuários das redes sociais não demoraram a expressar seu espanto e medo diante do som emitido pelo furacão. Muitos comentaram que o som lhes causou arrepios, descrevendo Beryl como um "monstro" que mal começava sua trajetória destrutiva no país.

“Até ouvir com fones de ouvido, me deu calafrios”, “Que impressionante!! É um monstro isso!!”, e “Que medo, temos que proteger todas as pessoas e animais”, foram alguns comentários de usuários em redes sociais após ouvir o som do furacão Beryl.

Apesar de ser apenas o início, Beryl já causou alguns danos em Quintana Roo, e os residentes começaram a avaliar as repercussões, que vão desde danos estruturais menores até interrupções nos serviços básicos. A comunidade está em alerta, acompanhando as atualizações meteorológicas e se preparando para possíveis evacuações se a situação piorar.

As imagens e sons captados pelas câmeras de vigilância não servem apenas para informar o público, mas também para analisar o comportamento do furacão Beryl e assim melhorar as estratégias de resposta em futuras situações semelhantes.

O furacão Beryl assustou os habitantes de Quintana Roo, tanto pela sua força devastadora quanto pelo som aterrorizante de sua chegada, capturado e compartilhado através das redes sociais; diante disso, a comunidade continua se preparando para enfrentar os desafios que esse poderoso fenômeno meteorológico possa trazer nos próximos dias.