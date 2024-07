9 de julho: veja o que abre e o que fecha no feriado em São Paulo

Na próxima terça-feira (9), é comemorado no estado de São Paulo o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932 e para você se programar, verifique quais serviços irão funcionar ou fechar na capital. Lembre-se também que a segunda-feira (8) é considerada ponto facultativo.

Saúde

Hospitais estaduais funcionam normalmente para atendimento de urgências e emergências, seja os prontos-socorros ou os setores de internação e centros cirúrgicos.

Postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Mandaqui funcionarão de forma excepcional na segunda (8) e na terça (9), das 8h às 16h.

As farmácias Dose Certa funcionam na segunda e estarão fechadas na terça.

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital fecham nos dois dias.

Poupatempo

Todas as 242 unidades do Poupatempo não abrem na terça-feira (9) Na segunda-feira (8) e na quarta-feira (10) funcionam normalmente, conforme agendamento.

Transportes Metropolitanos

Na segunda e terça-feira (8 e 9) as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão a circulação alterada.

A CPTM segue normal No sábado (6), domingo (7) e segunda-feira (8). Já no feriado a operação será igual a de domingo. Caso haja necessidade, mais trens serão colocados em circulação.

O Metrô mantém a operação igual à CPTM no sábado e domingo. Na segunda e na terça a operação será com o fluxo menor, igual aos de final de semana.

Ônibus EMTU funcionam de acordo com o horário convencional tanto no sábado como no domingo. Na segunda o transporte funciona no horário padrão de dias úteis, com exceção aquelas que terão alteração de horários, conforme consta no site https://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/home/home.htm. No feriado de terça o horário segue o de domingos e feriados.

Para outras informações sobre horários de serviços, acesse o site do Governo do Estado de São Paulo.