Resultado Lotofácil 3146: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 3146 da Lotofácil vai pagar no sorteio desta quinta-feira ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

02, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23

LOTERIA ACUMULOU ONTEM

Ontem nenhum apostador botou as mãos no prêmio sorteado para a loteria. Apesar de não ter ganhadores, duzentos e trinta e sete apostas acertaram 14 números no sorteio da Lotofácil e cada uma delas ganhou R$ 1.858,83. Na faixa das apostas que acertaram 13 números, 8.603 faturaram R$ 30.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.