Polícia revela que o ex-namorado de jovem atacada com soda cáustica foi o mandante do crime

Débora Custódio, 22 anos, foi presa por atacar com soda cáustica a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23, em Jacarezinho, no Paraná

Informações divulgadas pelo Ministério Público do Paraná revelaram o verdadeiro mandante do ataque sofrido pela jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro. Conforme o G1, o ex-namorado da jovem, que está preso por outros delitos, teria incentivado a atual namorada a atacá-la com soda cáustica.

Isabelly foi atacada pela atual namorada de seu ex-companheiro enquanto caminhava até a academia, em uma rua de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Devido aos ferimentos causados pelo ataque, ela ficou internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva para se recuperar dos ferimentos, e teve alta semanas depois.

Imagens ajudaram a identificar Débora Custódio, de 22 anos, como a autora do crime. Ela foi presa pela Polícia Militar dois dias depois do ataque. Segundo informações ela é a atual namorada do ex-companheiro de Isabelly, e teria atacado a jovem por ciúme.

O verdadeiro mandante

Recentemente, o Ministério Público revelou a verdadeira motivação do crime, bem como o mandante da ação. Por meio de análises realizadas no celular de Débora, foram identificadas mensagens que mostram que o ex-namorado de Isabelly planejou o crime e incentivou a companheira a realizar o ataque.

Em declaração, a delegada Caroline Fernandes, responsável pelo caso, revelou que mesmo preso o homem apoiou a realização do ataque e convenceu a companheira a seguir com o plano. Ele chegou até mesmo a instruí-la sobre o disfarce e os passos a serem realizados após o crime.

“Ele exerceu uma pressão nela para cometer o crime. Em alguns momentos, ela diz que não vai fazer, chega a recuar na prática do crime, mas ele determina que ela faça”, revela a delegada.

Com o andamento das investigações, o Ministério Público acredita que os dados contidos no celular de Débora comprovam a motivação do crime e o “domínio” exercido pelo companheiro sobre ela. Para a defesa, a mulher agiu “temendo não ter outra alternativa”.

Por sua vez, o ex-namorado de Isabelly está preso por crimes anteriores desde fevereiro de 2024. Ele agora foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado.