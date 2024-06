Jovem ferida em ataque com soda cáustica tem alta de hospital

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, ficou em estado grave após ser atacada com ácido, em Jacarezinho, no Paraná

A jovem atingida com soda cáustica em uma rua de Jacarezinho, região Norte do Paraná, teve alta do hospital e deve seguir se recuperando em casa. Isabelly Aparecida Ferreira Moro falou em entrevista ao G1 como foram os momentos seguintes ao ataque. Ela estava internada desde o dia 22 de maio, quando sofreu o ataque.

Conforme a publicação, a jovem conta que sentiu muita dor e teve a sensação de que sua pele “estava pegando fogo”. “Queimava demais, parecia que tava pegando fogo. Eu só sai pedindo socorro. Cheguei no hospital e depois do hospital eu não lembro de mais nada”.

Apesar da gravidade do ocorrido, Isabelly não tem sequelas visíveis do ataque, feito com um produto que pode até mesmo causar queimaduras de terceiro grau. Apesar disso, a jovem segue em recuperação e precisa manter uma dieta rígida de alimentos pastosos e gelados por conta da extensão dos danos.

Como aconteceu o ataque?

Em sua declaração Isabelly revelou que foi atacada enquanto caminhava para a academia. Ela viu uma pessoa de roupas masculinas e peruca se aproximando com um “copo borbulhando”.

Após o ataque ela ficou desacordada por três dias e precisou ser entubada. Quando acordou, não foi informada sobre a identidade da suspeita, algo que descobriu enquanto assistia a televisão. Ela afirmou que não tinha contatos com a suspeita ou com o namorado da mulher.

O ataque a Isabelly teria sido motivado por ciúmes. Débora Custódio, de 22 anos, estaria com ciúme da jovem que é ex-namorada de seu atual companheiro. Ela confessou à polícia ter atacado a mulher com soda cáustica. Em sua defesa, o advogado solicitou exames de sanidade mental e pediu que ela fosse isolada em uma cela. Ela foi indiciada pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e tentativa de feminicídio.