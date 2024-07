Homem é morto por tiro acidental disparado por tio em caça ilegal a porcos-do-mato

Fhylip Rosa da Silva, de 29 anos, foi atingido acidentalmente pelo tio em uma caça ilegal a porcos-do-mato. Apesar de ter sido socorrido pelo parente, o rapaz não resistiu e morreu. De acordo com o g1, o acidente aconteceu no último sábado (29), na zona rural do Vale do Anari, em Rondônia.

O rapaz teria saído junto ao tio pela manhã do sábado (29), no intuito de realizar a caça em uma área rural, perto da propriedade da família. Durante a caçada, Fhylip gritou sinalizando a presença de porcos. Em seguida, o tio atendeu ao chamado e disparou em direção a um dos animais, segundo o registro de ocorrência.

O tiro acertou um dos porcos, mas também atingiu o ombro do sobrinho. Ao notar que o disparo causou danos ao rapaz, o tio prestou socorro e o jovem não respondia, segundo ele. Em seguida, procurou ajuda.

Crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo

Após encontrar um amigo da família na estrada próxima à mata, pediu para ele acionar as autoridades. Algum tempo depois, o amigo retornou com a polícia e o tio relatou todo o ocorrido.

O tio teria assumido ser o responsável pelo disparo e afirmou ter se tratado de um acidente, haja vista não ter percebido seu sobrinho no meio do caminho. Segundo ele, ambos teriam se separado em uma distância de 50 metros.

O tio relatou à polícia ter encontrado dificuldades em avisar ao sobrinho sobre estar atrás dos arbustos, devido a vegetação da mata. Foram apreendidas duas armas e munições não utilizadas portadas pela dupla de caçadores.

Detido, o tio responderá por homicídio culposo, crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo.