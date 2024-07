NASA captura imagens impressionantes do furacão ‘Beryl’ do espaço: já é categoria cinco

O furacão ‘Beryl’ intensificou-se para a categoria cinco na noite de segunda-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) e o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, sendo monitorado de perto sua atividade e os possíveis efeitos que poderia deixar em seu caminho.

'O 'Beryl' foi classificado como 'extremamente perigoso' e 'muito poderoso', com ventos fortes que ultrapassam os 300 km/h, embora até o momento não represente nenhum risco para o território mexicano.

No entanto, em seu avanço, espera-se que seu impacto ocorra no fim de semana, quando tocará a terra duas vezes, na região do México, na península de Yucatán, perto de Quintana Roo e nos limites entre Veracruz e Tamaulipas, embora enfraquecido para a categoria um ou dois, de acordo com as autoridades mexicanas.

Desta forma, prevê-se que sejam realizadas evacuações em vários municípios do estado de Quintana Roo e em menor medida em Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz e Tamaulipas.

Capturam imagens impressionantes de ‘Beryl’

A NASA revelou imagens de como o furacão 'Beryl' se parece do espaço, onde claramente se pode apreciar sua dimensão e por que tem sido classificado como um fenômeno natural extremamente perigoso.

No vídeo por satélite, é possível ver o olho do furacão e a densidade dos ventos de força do ciclone tropical formados pelo ar quente, úmido e descendente, ou seja, o espiral que tem causado chuvas e as intensificará nos próximos dias.

A @Space_Station capturou esta filmagem do Furacão Beryl no Oceano Atlântico na manhã de segunda-feira, 1 de julho.



O que a estação está vendo agora? Assista nossa transmissão ao vivo 24 horas por dia:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU — NASA (@NASA) 1 de julho de 2024

Trajetória do furacão 'Beryl'

De acordo com informações do Centro Nacional de Furacões dos EUA, o furacão 'Beryl' está localizado no Mar do Caribe com categoria cinco e espera-se que passe pela Jamaica, onde deixará fortes chuvas e possibilidade de inundações.

A localização exata na manhã desta terça-feira é de 825 km a leste-sudeste da Ilha Beata, República Dominicana, e a 2.460 km a leste-sudeste de Cancún, Q. Roo.

A zona de vigilância foi estabelecida na região das Ilhas Cayman e agora a monitorização foi estabelecida em Belize, na península de Yucatán, no sudoeste do Golfo do México.