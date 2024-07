Concurso 2744 da Mega-Sena tem sorteio milionário nesta terça-feira

Acumulada durante vários sorteios, o concurso 2744 da Mega-Sena pode pagar nesta terça-feira ao apostador que acertar as seis dezenas mágicas um prêmio que pode chegar a R$ 120 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem for tentar a sorte no sorteio desta terça deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da custa R$ 5, mas o apostador pode optar por preencher o volante com mais de seis números e aumentar a probabilidades de ganhar. Entretanto, o preço da aposta pode subir consideravelmente.

O sorteio da bolada da Mega-Sena desta terça-feira será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h. O apostador pode acompanhar o sorteio ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

SORTEIO DE SÁBADO

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio de sábado, mas 147 apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 40.291,15. Na faixa dos quatro acertos, 9.980 apostas levaram para casa R$ 847,80 cada.