Bryce, o outro filho de LeBron James que também aponta para a NBA

O jogador quer jogar com seus filhos

A chegada de Bronny James à NBA fez várias mudanças na carreira de LeBron, pois o lendário jogador está prestes a completar 40 anos.

No entanto, a aposentadoria ainda não está na mente, pelo menos na próxima temporada. É que um dos seus grandes desejos é dividir a quadra com o seu filho.

Bryce, o outro filho de LeBron que aponta para a NBA

Na verdade, James teve que entrar na agência livre, onde abriu mão de uma quantia generosa de dólares para realizar seu sonho.

Mas com a chegada de Bronny, surgiu outra questão, pois LeBron tem outro filho que está a caminho da NBA.

Bryce, que tem 17 anos, também é uma promessa a longo prazo, mas o problema é que ele mal está no ensino médio.

Se continuar seu caminho para a NBA, o outro filho do "Rei" estaria chegando ao campeonato no Draft de 2026.

O ala, que mede 1,98 cm, confessou no Instagram que acha complicado que seu pai possa dividir a quadra com ele, já que até lá LeBron teria 42 anos.

LeBron não conseguiria jogar com seu outro filho

Atualmente, Bryce está na Sierra Canyon High School, onde está se destacando por seu tamanho e habilidade com a bola na quadra.

Apesar de o outro filho de James ter dito isso, isso entra em conflito com as informações que circularam sobre a renovação do jogador.

É que, de acordo com várias fontes, LeBron assinará com os Lakers por um contrato de 3 anos e 162 milhões de dólares. Ou seja, ele estaria ativo até junho de 2027.