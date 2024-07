Brasileira agredida em assalto no Chile lutou com suspeitos para proteger amiga

Maressa está internada em estado grave após as agressões.

Declarações feitas por uma amiga da paranaense Maressa Nunes revelaram que a mulher lutou com 3 agressores durante uma tentativa de assalto e estupro. Conforme o G1, a mulher, que não se identificou, revelou que a amiga reagiu na tentativa de proteger as duas.

Em declaração à RPC, a mulher afirmou que as duas teriam sofrido uma tentativa de estupro além do assalto, e que a reação de Maressa foi instintiva para protegê-las dos assaltantes.

“Eu tenho certeza que o que ela fez ali foi para nos proteger porque a gente ia ser estuprada. Eu não sei explicar como está a minha cabeça agora, eu estou muito aflita. Eu deixei um pouco minhas dores de lado para socorrer minha amiga porque ela precisava bem mais”.

Entenda o caso

No dia 24 de junho a mulher e Maressa estavam em um mesmo apartamento. Elas utilizaram um aplicativo para pedir o jantar e abriram a porta acreditando ser a entrega. Neste momento, o suspeito anunciou o assalto.

“Quando a Maressa abriu a porta, o cara já foi entrando. Eu escutei e fui para a sala. Aí ele já me deu uma coronhada porque eu gritei, e minha cabeça abriu, jorrando sangue. E ele já levou a gente para o banheiro”, relata a amiga.

As agressões só pararam diante dos pedidos de socorro que foram atendidos por vizinhos. Eles acionaram a polícia, mas os suspeitos conseguiram fugir do local. Segundo a mulher, os assaltantes permaneceram quase uma hora no local.

Maressa está internada em estado grave em um hospital de Santiago, e sua família viajou para o Chile na esperança de transferi-la para um hospital no Brasil. No entanto, um dia após chegarem na cidade, a irmã de Maressa foi furtada e o crime registrado por câmeras de segurança.

Conforme a reportagem, o caso é acompanhado pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. “Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago”.