Acidentes envolvendo elevadores deixam ao menos 2 mortos nas últimas 24 horas

Em 24 horas ao menos três acidentes envolvendo elevadores foram registrados na cidade do Rio de Janeiro. Segundo reportagem do O Globo, o primeiro registro foi feito no domingo, dia 30 de junho, no Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte da cidade. Na ocasião, um paciente ficou preso por 16 minutos dentro do elevador e faleceu em seguida.

O segundo registro é datado da manhã na última segunda-feira, dia 1 de julho. Um incidente na sede da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz-RJ), no centro do Rio de Janeiro, deixou uma servidora ferida. Já o terceiro, ocorreu na tarde do mesmo dia em um prédio de Copacabana, causando a morte de um homem de 35 anos.

Conforme a publicação, nos casos referentes ao Hospital Municipal e à Sefaz-RJ, o serviço de manutenção dos elevadores é prestado por empresas terceirizadas com base na Lei nº 2.473, de 7 de janeiro de 1999. A legislação aponta que a inspeção e manutenção de equipamentos localizados em edifícios públicos e privados devem ser realizadas pelos proprietários, responsáveis ou administradores do local, levando à contratação de empresas especializadas no serviço em questão.

No caso do Rio de Janeiro, para que estas empresas sejam consideradas aptas à prestar o serviço, é necessária uma liberação da RioLuz, por meio da Gerência de Engenharia Mecânica.

Entenda os casos

O caso registrado no Hospital Municipal Salgado Filho levou à morte de um homem que apresentava quadro de saúde delicado. O paciente estava sendo transferido de andar após seu quadro se agravar e ele precisar passar pelo processo de reanimação cardiorrespiratória. Devido à queda e descarrilamento da porta do elevador, o homem ficou preso dentro do equipamento por 16 minutos.

No caso registrado na Sefaz-RJ, a vítima ficou presa dentro do elevador localizado no edifício do órgão na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio. A servidora teve ferimentos leves, foi encaminhada para atendimento médico e não corre risco. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após o elevador “passar do limite do 20º andar” e atingir o teto da construção. Equipamentos de segurança do elevador reduziram o impacto.

Já na tarde da última segunda-feira (1) Alex Fernandes, de 40 anos, morreu dentro de um elevador em Copacabana. Ele era funcionário da empresa Multelev Elevadores e teria ido até o local para verificar o equipamento que “apresentava ruídos atípicos”. Segundo publicado pelo G1, ele morreu após uma queda com o equipamento.