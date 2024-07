Turistas desaparecidos em caverna de Goiás são encontrados

Os quatro amigos que desapareceram após entrar em uma caverna no Parque Terra Ronca, em Goiás, foram encontrados pelas equipes de busca nesta segunda-feira, dia 1 de julho. Conforme o G1, os quatro foram encontrados vivos e sem ferimentos.

Anteriormente foi divulgada a informação de que os quatro amigos desapareceram depois de se aventurarem em na caverna Terra Ronca 1 sem o acompanhamento de um guia turístico. Eles entraram no local munidos somente com as lanternas do celular, e não retornaram para encontrar uma amiga, como combinado.

O desaparecimento aconteceu no domingo, dia 30, por volta das 14h20, conforme informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Eles entraram em contato com os familiares por volta das 22h30, avisando que estavam com frio. Segundo o órgão, é proibido explorar a caverna sem o acompanhamento de guias.

Saiba quem são os turistas

Além de confirmar que o grupo foi localizado, a Semad e o Corpo de Bombeiros também confirmaram a identidade dos turistas que estavam desaparecidos, mas foram localizados com vida e sem ferimentos. São eles:

Alípio Serra Neto, de 62 anos;

Victor Gabriel Alves e Silva, de 24 anos;

Danilo Maria Barcelos, que não teve a idade divulgada;

Gustavo Pereira Leite, que não teve a idade divulgada.

As buscas pelo grupo foram realizadas por quatro equipes compostas por funcionários da Semad, do ICMBio, militares do Corpo de Bombeiros, guias turísticos que conhecem a região, uma brigada comunitária e moradores do entorno do parque. Além dos envolvidos na busca por via terrestre, drones foram utilizados para auxiliar com uma varredura aérea no local.

Ainda conforme informações do Semad, o Parque Estadual de Terra Ronca foi delimitado em 1996, sendo que em 2023 foi aprovado o Plano de Manejo Espeleológico do local, documento que estabelece normas para o zoneamento e uso das cavernas do parque.

Ao todo, estima-se que existam mais de 200 cavernas em todo o parque, sendo que ele é considerado um dos conjuntos espeleológicos mais importantes da América do Sul.