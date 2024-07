Menino de 3 anos foge por vão no portão de creche e é resgatado após andar mais de 1km

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um menino de 3 anos escapa pelo vão do portão de uma creche municipal localizada no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo. Segundo reportagem do G1, o registro foi feito na manhã da última quarta-feira, dia 26 de junho, e acabou viralizando nas redes sociais.

No registro, é possível ver a criança passar pelo vão com certa dificuldade, e comemorar logo após conseguir se soltar. Ele então anda para um lado e para o outro após sair da área de captura da câmera. O menino foi encontrado tempos depois, quase 1km distante da creche. Segundo o morador que o localizou, a criança apresentava arranhões causados pela queda.

Conforme a reportagem, a mãe só foi avisada pela creche a respeito da “fuga” do filho após 40 minutos do acontecimento. Nas buscas, eles contaram com apoio de um morador do bairro que divulgou imagens do menino em uma rede social. Dadas as circunstâncias, o caso foi registrado em uma delegacia da região e deverá ser apurado pela Polícia Civil, que investigará a responsabilidade de funcionários da creche no caso em questão.

Tapume foi utilizado para tampar o vão por onde menino fugiu

Informações dadas por pais de outros alunos da unidade educacional revelaram que a creche tinha o hábito de usar um tapume para tapar o vão pelo qual o menino conseguiu fugir. Segundo eles, em fala à TV Globo, a medida já era utilizada pela escola para impedir que ladrões entrassem na escola nos dias em que o espaço fica vazio.

Apesar disso, alguns disseram ser normal o uso do tapume após a entrada das crianças na escola, mas na quarta-feira em questão o espaço não foi “vedado”, possibilitando a “fuga” do menino.

Até o momento, a mãe do menino não deu declarações sobre o ocorrido. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.