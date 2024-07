Jovem de 23 anos é morto após “chamar mulheres de barangas”

O jovem David Alexandre Castorino Moreira, de 23 anos, foi morto na loja de caça-níqueis em que trabalhava, após chamar duas mulheres de “barangas”. Conforme publicado pelo G1, o corpo do rapaz foi enterrado na manhã do último domingo (30), em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.

ANÚNCIO

Segundo a publicação, David foi assassinado dentro da loja em que trabalhava na região da Pampulha. O crime aconteceu na última sexta-feira, dia 28 de junho. O principal suspeito da morte do rapaz é Willian Lopes dos Santos, de 42 anos, que é policial penal. Até o momento ele não foi preso.

O momento em que David e Willian discutem foi registrado por uma das câmeras de segurança da loja, que mostram uma briga acalorada entre o rapaz e o policial. Em determinado momento, é possível ver que eles partem para agressão e o policial saca uma pistola na direção do rapaz.

“Chamou elas de barangas”

Em entrevista, a namorada de David, Ana Carolina Lopes, conta que a confusão começou depois que o jovem decidiu “provocar ciúmes nela” após uma briga entre o casal. “A gente tinha brigado e terminado e para me fazer ciúmes ele mandou mensagem para uma amiga minha, falando que queria ficar com ela. Depois ele falou que nunca ia ficar com ela e que ela era uma ‘baranga’. A gente era um casal feliz”.

Conforme a polícia, David foi morto após publicar algumas mensagens nas redes sociais. Ele teria chamado a adolescente de 17 anos para sair e ela além de recusar ameaçou contar sobre o ocorrido para a ex-namorada dele. Foi quando o rapaz chamou a jovem de “baranga”.

A mãe da menina teria entrado na conversa e também foi ofendida pelo jovem, que a mandou “fazer uma janta” antes de bloquear todas as envolvidas nas redes sociais. No entanto, o policial penal ficou sabendo do ocorrido e foi tirar satisfações no trabalho de David, onde aconteceu uma discussão que terminou com um disparo de arma de fogo.

Ao chegar, o Samu constatou a morte do rapaz. Por sua vez, o policial fugiu do local e não foi localizado até o momento. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apesar das imagens não é possível afirmar que o policial penal seja o autor do crime.