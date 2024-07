A obesidade não seria apenas uma questão de comida e exercícios: pode ser genética

A obesidade tornou-se uma epidemia global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Trata-se de uma doença complexa com graves consequências para a saúde individual e um impacto significativo nos sistemas de saúde pública.

Para combatê-la, é necessário uma abordagem abrangente que aborde as causas multifatoriais da obesidade e promova estilos de vida saudáveis em nível individual e populacional. Mas não só isso, a própria ciência está procurando formas de entender mais profundamente essa condição e uma nova descoberta parece ter encontrado uma pista.

Uma pesquisa realizada por pesquisadores da British Heart Foundation e da Universidade de Exeter descobriu um novo fator que pode contribuir para a obesidade: uma mutação genética que afeta a função da tireoide e o gasto energético.

Esta descoberta, publicada na revista Med, pode ajudar a explicar alguns casos de obesidade que não são devidos apenas à dieta ou ao exercício.

Um gene que afeta a tireoide e o metabolismo

O estudo analisou dados do Biobanco do Reino Unido, uma grande base de dados biomédicos. Os pesquisadores compararam pessoas com duas cópias defeituosas do gene SMIM1 com aquelas que não tinham as duas cópias defeituosas.

Os resultados mostraram que as mulheres com a mutação genética pesavam em média 4,6 quilos a mais e os homens 2,4 quilos a mais. As cópias defeituosas do gene SMIM1 parecem causar uma diminuição na função da tireoide e um menor gasto energético, o que significa que o corpo queima menos calorias e armazena mais gordura.

Uma descoberta importante, mas não aplicável a todos os casos

Esta descoberta é importante porque identifica uma mutação genética específica que contribui para a obesidade. No entanto, é importante destacar que este gene em particular afeta apenas uma pequena proporção de pessoas com obesidade, cerca de 1 em cada 5.000.

Embora este gene seja raro, a disfunção da tireoide é um problema mais comum que afeta quase 2% da população do Reino Unido. A disfunção da tireoide pode ser tratada com medicamentos relativamente acessíveis.

Os investigadores planejam realizar estudos adicionais para determinar se as pessoas com a mutação SMIM1 poderiam beneficiar-se do tratamento para a tireoide. Se este tratamento for eficaz, poderia melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Para além da genética: uma abordagem abrangente para a obesidade

É importante lembrar que a obesidade é um problema complexo com múltiplas causas, incluindo genética, dieta, exercício, estilo de vida e outros fatores. Embora essa nova descoberta genética seja importante, não significa que a obesidade seja apenas uma questão genética.

As dietas restritivas severas e demonizar a comida não são soluções a longo prazo para a obesidade. Uma abordagem gradual e sustentável para as mudanças no estilo de vida, juntamente com uma relação saudável com a comida, são fundamentais para a gestão bem-sucedida do peso.