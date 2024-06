Quem é a esposa de Julian Assange e como eles se conheceram durante seu cativeiro?

A esposa de Julian Assange é um dos aspectos marcantes na história do fundador e ex-líder do WikiLeaks. O caso da detenção do australiano por espionagem internacional é digno de um filme devido à natureza de tudo que envolve sua prisão, mas além disso, seu relacionamento com Stella Morris Assange, com quem se casou enquanto estava preso, adiciona um toque romântico à sua experiência atrás das grades.

“‘Julian será capaz de caminhar em liberdade’, disse Stella Moris ao saber da libertação do australiano, de 52 anos. A mulher é muito conhecida por seu relacionamento com Julian Assange. Atualmente, ela tem 72,5 mil seguidores no Instagram e 253,7 mil seguidores no X.”

O beijo entre os dois ao se encontrarem após a libertação dele na terça-feira ocupou manchetes.

Quem é Stella Moris Assange, a esposa de Julian Assange?

Mas, Quem é Stella Moris Assange, a esposa de Julian Assange? De acordo com informações na internet, ela é uma advogada e defensora dos direitos humanos sueco-espanhola, nascida em 20 de novembro de 1983 em Joanesburgo, África do Sul. Ela viveu em Botsuana, Lesoto, Suécia e Espanha, mas acabou se estabelecendo na Inglaterra. Ela possui nacionalidade sueca e espanhola.

O seu verdadeiro nome é Sara González Devant, mas em 2012 ela mudou para Stella Moris, alegando que o fez para se proteger e também a sua família devido ao risco de ser defensora de Julian Assange.

O El Mundo relatou que Stella Moris Assange e Julian Assange se conheceram em 2011, quando ela começou a defendê-lo de acusações de abuso sexual, que posteriormente foram arquivadas. Eles começaram seu relacionamento há nove anos, quando ele estava recluso na embaixada equatoriana em Londres.

O casal teve dois filhos, Gabriel e Max, atualmente com nove e cinco anos. Antes deles, Julian teve dois filhos de relacionamentos anteriores.

Stella Moris Assange e Julian Assange se casaram na Prisão de Belmarsh, localizada em Londres. O veículo citado especificou que entre as testemunhas estavam seus dois filhos e dois guardas de segurança.

“Nos tornamos amigos e assistimos filmes juntos (...) não foi fácil, mas quando você está com alguém que ama, pode tornar possíveis situações impossíveis”, disse Stella Moris quando o relacionamento se tornou público.