São Paulo passará a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional a partir do dia 1º

A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de julho, o Estado de São Paulo não emitirá mais o antigo RG como documento de identificação e passará a adotar exclusivamente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

ANÚNCIO

O novo documento continuará a ser emitido nos postos do Poupatempo e nas unidades do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão vinculado da Polícia Civil.

A Carteira de Identidade Nacional usa o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como registro geral, reduzindo a possibilidade de fraudes. O documenta apresenta um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também saber se houve registro de perda, roubo ou extravio através de qualquer aparelho de smartphone.

O antigo RG continuará valendo até 2032, quando será definitivamente substituído em todo território nacional, de acordo com a Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023.

COMO TIRAR A NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL

Para retirar a CIN, o cidadão deve ter uma conta Gov.Br, estar em situação regular na Receita Federal e não ter outra solicitação em andamento. Menores de 16 anos devem ser acompanhados por um responsável legal com um documento de identificação original e uma cópia.

O documento pode ser feito no Poupatempo, mas é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo (www.poupatempo.sp.gov.br), totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

No dia agendado o cidadão deverá dirigir-se ao posto do Poupatempo munido da certidão de nascimento ou de casamento e documento com número do CPF.