Resultado da Lotofácil 3142: veja os números sorteados neste sábado

Apostadores que tentaram a sorte no sorteio da Lotofácil deste sábado podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil neste sábado:

01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

SORTEIO DE ONTEM

Um apostador da cidade de São Paulo acertou as quinze dezenas do sorteio desta sexta-feira da Lotofácil e irá dividir o prêmio com mais cinco ganhadores que acertaram na loteria. As apostas ganhadoras são de Brasília (2), Santa Luzia, em Minas Gerais, Juína, no Mato Grosso e Arapongas, no Paraná.

Cada um dos sortudos ganhadores vai embolsar na segunda-feira, quando a Caixa Econômica Federal abrir, a quantia de R$ 199.716,28.

Além dos seis sortudos que ganharam a faixa principal de premiação, a loteria pagou R$ 663,46 para 541 apostas que acertaram 14 dos 15 números sorteados. Na faixa dos 13 acertos foram 14.213 apostas premiadas, cada uma, com R$ 30.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.