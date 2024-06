‘Rei das estatísticas’ e famoso analista de eleições prevê vitória de Trump em novembro

Em 2008, Nate Silver alcançou fama mundial quando, graças ao seu modelo estatístico, previu corretamente o resultado em 49 dos 50 estados nas eleições presidenciais, que resultaram na vitória do democrata Barack Obama. Ele também acertou nas eleições de 2012 (vitória de Obama) e 2020 (vitória de Joe Biden), e embora tenha errado em 2016, seu modelo foi o que deu maiores chances a Donald Trump.

Silver é um estatístico, economista da Universidade de Chicago, analista de eleições e também de beisebol. Em 2008, fundou o site FiveThirtyEight, que esteve afiliado ao New York Times e em 2013 foi adquirido pela Disney para os sites ABC News e ESPN. Silver deixou o cargo de editor-chefe no ano passado.

O que diz o modelo de Nate Silver para as eleições de 2024?

Na última quarta-feira, Silver entregou suas previsões para as eleições presidenciais que acontecerão na terça-feira, 5 de novembro e, pela primeira vez, o resultado aponta uma vitória para o candidato republicano, neste caso, Donald Trump.

“Quando terminamos o modelo na noite deste domingo, ele mostrou que o resultado a favor de Trump era ligeiramente maior do que eu antecipava, embora Biden ainda tenha opções altamente viáveis para a vitória”, disse Silver.

O modelo, baseado em pesquisas nacionais e estaduais disponíveis, realizou 40 mil simulações que indicaram que Trump tem 65,7% de chances de se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos graças ao Colégio Eleitoral, onde ele obteria 287,2 votos (são necessários 270 para vencer as eleições).

Por outro lado, o modelo de Silver indica que Biden tem 51% de chances de ganhar o voto popular (o resultado seria apertado, 47,2% contra 47,1%), mas este dado não é tão relevante, uma vez que a última vez que um candidato republicano ganhou mais votos a nível nacional foi George W. Bush em 2004. Em 2016, por exemplo, Donald Trump obteve cerca de 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton (46,1% contra 48,2%), mas venceu por 304 contra 227 no Colégio Eleitoral.

Curiosamente, o modelo de previsão da FiveThirtyEight, anteriormente o site de Nate Silver, dá a Biden 51% de chances de ganhar o Colégio Eleitoral.

O que é o Colégio Eleitoral dos EUA?

O governo dos EUA define o Colégio Eleitoral como ‘um processo’, não um lugar.

Na hora de escolher o presidente e vice-presidente do país, "o resultado final não depende diretamente do voto do cidadão". Os vencedores são determinados pelo voto dos "eleitores".

De acordo com o site do governo dos EUA, "a incorporação de eleitores no processo eleitoral foi estabelecida na Constituição, para encontrar um meio termo entre o voto popular do cidadão e a votação do Congresso".

Assim, a cada estado é atribuída uma quantidade de eleitores de acordo com o número de representantes (estabelecido pela população de cada estado) e senadores (estabelecido de forma igualitária, dois por cada estado).

O candidato com mais votos em cada estado (exceto Maine e Nebraska) recebe todos os eleitores.

O total de eleitores é de 538 (daí o nome do site Silver) e o estado com mais eleitores é a Califórnia, com 55, enquanto Montana, Wyoming, Vermont, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Delaware, Alasca, além do Distrito de Columbia, têm 3 cada.