Mega-Sena continua sem ganhadores; prêmio agora é de R$ 110 milhões

Mais uma vez o sorteio da Mega-Sena acabou sem ganhadores e agora o prêmio acumulado para o sorteio de sábado pode pagar ao sortudo que acertar as seis dezenas mágicas o valor estimado de R$ 110 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

02, 11, 25, 32, 37, 57

Cem apostas acertaram no sorteio de ontem a quina e cada uma delas vai levar para casa R$ 46.113,19. Na faixa dos quatro acertos, 6.897 apostas ganharam, cada uma, R$ 955,13.

PRÓXIMO SORTEIO

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte em São Paulo. Interessados em tentar a sorte e levar essa bolada para casa devem fazer suas apostas até 19h nas casas lotéricas e aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio da Mega-Sena pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.